В Алматинской области финпирамида работала под видом жилищного кооператива

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой ПК «Елимай-2019». Пресс-служба АФМ РК

По данным ведомства, организаторы привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива. В настоящее время обратилось более 90 пострадавших лиц.

Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше, в этой связи территориальный департамент просит пострадавших граждан обратиться по адресу: поселок Отеген батыр, ул. Батталханова, 11А или связаться по телефону доверия: +7 (727) 251 71 06. Пресс-служба АФМ РК

Руководитель кооператива «Елимай-2019» Кизбаев Ербол и его супруга Умирбаева Жазира объявлены в межгосударственный розыск.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении, просим сообщить по номерам: +7 (727) 251 71 06; +7 701 228 02 15, – подытожили в ведомстве.