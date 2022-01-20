16:46 20.01.2022
В Алматинской области финпирамида работала под видом жилищного кооператива
Фото: пресс-служба АФП РК
В Алматинской области организаторы финансовой пирамиды привлекали деньги граждан под видом жилищного кооператива, передает Zakon.kz.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой ПК «Елимай-2019».Пресс-служба АФМ РК
По данным ведомства, организаторы привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива. В настоящее время обратилось более 90 пострадавших лиц.
Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше, в этой связи территориальный департамент просит пострадавших граждан обратиться по адресу: поселок Отеген батыр, ул. Батталханова, 11А или связаться по телефону доверия: +7 (727) 251 71 06.Пресс-служба АФМ РК
Руководитель кооператива «Елимай-2019» Кизбаев Ербол и его супруга Умирбаева Жазира объявлены в межгосударственный розыск.
Всех, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении, просим сообщить по номерам: +7 (727) 251 71 06; +7 701 228 02 15, – подытожили в ведомстве.