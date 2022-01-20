17:01 20.01.2022
Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым
Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, в ходе беседы главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном, а также договорились активизировать переговорный процесс на уровне руководства правительств двух стран.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили ключевые аспекты политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-транзитного, культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в регионе, - говорится в сообщении.