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17:01 20.01.2022

Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым

токаев, мирзиёев, телефонный разговор Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе беседы главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном, а также договорились активизировать переговорный процесс на уровне руководства правительств двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили ключевые аспекты политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-транзитного, культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в регионе, - говорится в сообщении.
Динара Халдарова
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