Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе беседы главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном, а также договорились активизировать переговорный процесс на уровне руководства правительств двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили ключевые аспекты политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-транзитного, культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в регионе, - говорится в сообщении.