Берик Беркимбаев назначен замглавы Агентства по делам госслужбы

прокурор, старший прокурор по кадровой работе и внутренней безопасности ЦПСиИ по Юго-Восточному транспортному региону, Алматы (2001-2004);

работа на руководящих должностях в сфере по обеспечению исполнительных производств Верховного суда и Министерства юстиции РК (2010-2011);