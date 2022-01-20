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Законодательство РК
17:07 20.01.2022

Берик Беркимбаев назначен замглавы Агентства по делам госслужбы

рк, агентство по делам госслужбы, назначение, берик беркимбаев Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Агентства РК по делам государственной службы. Им стал Берик Беркимбаев, передает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Беркимбаев Берик Серикович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, – говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимал Марат Дауешов.

Распоряжением главы государства Дауешов Марат Еркинович освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, – следует из сообщения.

Берик Беркимбаев с 2018 года работал директором Департамента стратегического планирования Министерства юстиции РК.

Трудовой стаж:

  • прокурор, старший прокурор по кадровой работе и внутренней безопасности ЦПСиИ по Юго-Восточному транспортному региону, Алматы (2001-2004);

  • старший прокурор Управления КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК, Астана (2004-2005);

  • заместитель начальника УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области, Талдыкорган (2005-2009);

  • начальник УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области, Талдыкорган (2009-2010);

  • старший помощник прокурора Алматинской области по кадровой работе, Талдыкорган (2010);

  • работа на руководящих должностях в сфере по обеспечению исполнительных производств Верховного суда и Министерства юстиции РК (2010-2011);

  • руководитель Департамента по исполнению судебных актов по Акмолинской области (2011-2014);

  • заместитель руководителя Департамента юстиции Акмолинской области (2015-2016);

  • заместитель директора Департамента по защите имущественных прав государства МЮ РК, Астана (2016-2017);

  • руководитель Департамента юстиции Актюбинской области (15.02.2017-09.2018).

Динара Халдарова
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