Берик Беркимбаев назначен замглавы Агентства по делам госслужбы
Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Беркимбаев Берик Серикович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, – говорится в сообщении.
Ранее эту должность занимал Марат Дауешов.
Распоряжением главы государства Дауешов Марат Еркинович освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, – следует из сообщения.
Берик Беркимбаев с 2018 года работал директором Департамента стратегического планирования Министерства юстиции РК.
Трудовой стаж:
прокурор, старший прокурор по кадровой работе и внутренней безопасности ЦПСиИ по Юго-Восточному транспортному региону, Алматы (2001-2004);
старший прокурор Управления КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК, Астана (2004-2005);
заместитель начальника УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области, Талдыкорган (2005-2009);
начальник УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области, Талдыкорган (2009-2010);
старший помощник прокурора Алматинской области по кадровой работе, Талдыкорган (2010);
работа на руководящих должностях в сфере по обеспечению исполнительных производств Верховного суда и Министерства юстиции РК (2010-2011);
руководитель Департамента по исполнению судебных актов по Акмолинской области (2011-2014);
заместитель руководителя Департамента юстиции Акмолинской области (2015-2016);
заместитель директора Департамента по защите имущественных прав государства МЮ РК, Астана (2016-2017);
руководитель Департамента юстиции Актюбинской области (15.02.2017-09.2018).