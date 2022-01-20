Кредиты погибших во время беспорядков военных и гражданских будут списаны
В соответствии с поручением, кредиты погибших во время беспорядков военнослужащих в настоящее время подлежат списанию. Такая же работа будет проведена агентством по спискам погибших в ходе беспорядков гражданских лиц. В настоящее время эта работа проводится.Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев
Он напомнил, что учрежден порядок предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в связи с режимом ЧП.
По его словам, кредитная организация предоставит отсрочку платежей по кредиту физическим и юридическим лицам, а на период действия режима ЧП кредитная организация не будет требовать и не будет начислять уплату штрафов и пени, а также осуществлять капитализацию по кредиту.
Глава департамента добавил, что в случае необоснованного отказа в предоставлении отсрочки по кредиту заемщики вправе обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, а агентство, в свою очередь, может инициировать документальную проверку в отношении кредитора и предоставить оценку действия банка.
Как я уже говорил, для военнослужащих, погибших сотрудников правоохранительных органов, проведена работа по списанию. Такая же работа будет проведена в отношении гражданских, погибших во время событий. В настоящее время заявлений от гражданских лиц не поступало, списки запрошены, работа по данному направлению будет проводиться агентством совместно с банками.Александр Терентьев
В целом, он заверил, что все вопросы будут рассматриваться индивидуально. В том числе, если человек был признан судом виновным в беспорядках.
Все вопросы по списанию или оказанию дополнительной помощи будут рассматриваться индивидуально. В случае, если человек принимал активное участие и был признан правоохранительными органами, судом виновным в этих беспорядках, безусловно, данные меры поддержки на него распространяться не будут. Списки по гражданским лицам, не причастным к участию в неправомерных действиях, в настоящее время мы с Министерством труда и социальной защиты тоже отрабатываем. По ним будут проведены те же мероприятия, что предусмотрены и для военнослужащих и сотрудников внутренних дел.Александр Терентьев