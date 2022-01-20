Кредиты погибших во время беспорядков военных и гражданских будут списаны

В соответствии с поручением, кредиты погибших во время беспорядков военнослужащих в настоящее время подлежат списанию. Такая же работа будет проведена агентством по спискам погибших в ходе беспорядков гражданских лиц. В настоящее время эта работа проводится. Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев

Он напомнил, что учрежден порядок предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в связи с режимом ЧП.

По его словам, кредитная организация предоставит отсрочку платежей по кредиту физическим и юридическим лицам, а на период действия режима ЧП кредитная организация не будет требовать и не будет начислять уплату штрафов и пени, а также осуществлять капитализацию по кредиту.

Глава департамента добавил, что в случае необоснованного отказа в предоставлении отсрочки по кредиту заемщики вправе обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, а агентство, в свою очередь, может инициировать документальную проверку в отношении кредитора и предоставить оценку действия банка.

Как я уже говорил, для военнослужащих, погибших сотрудников правоохранительных органов, проведена работа по списанию. Такая же работа будет проведена в отношении гражданских, погибших во время событий. В настоящее время заявлений от гражданских лиц не поступало, списки запрошены, работа по данному направлению будет проводиться агентством совместно с банками. Александр Терентьев

В целом, он заверил, что все вопросы будут рассматриваться индивидуально. В том числе, если человек был признан судом виновным в беспорядках.