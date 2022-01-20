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Законодательство РК
17:22 20.01.2022

Кредиты погибших во время беспорядков военных и гражданских будут списаны

Беспорядки, погромы, бизнес Фото: Zakon.kz.
Кредиты погибших во время беспорядков военнослужащих и гражданских лиц в настоящее время подлежат списанию, сообщил на брифинге глава Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР РК Александр Терентьев, передает корреспондент Zakon.kz.
В соответствии с поручением, кредиты погибших во время беспорядков военнослужащих в настоящее время подлежат списанию. Такая же работа будет проведена агентством по спискам погибших в ходе беспорядков гражданских лиц. В настоящее время эта работа проводится.Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев

Он напомнил, что учрежден порядок предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в связи с режимом ЧП.

По его словам, кредитная организация предоставит отсрочку платежей по кредиту физическим и юридическим лицам, а на период действия режима ЧП кредитная организация не будет требовать и не будет начислять уплату штрафов и пени, а также осуществлять капитализацию по кредиту.

Глава департамента добавил, что в случае необоснованного отказа в предоставлении отсрочки по кредиту заемщики вправе обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, а агентство, в свою очередь, может инициировать документальную проверку в отношении кредитора и предоставить оценку действия банка.

Как я уже говорил, для военнослужащих, погибших сотрудников правоохранительных органов, проведена работа по списанию. Такая же работа будет проведена в отношении гражданских, погибших во время событий. В настоящее время заявлений от гражданских лиц не поступало, списки запрошены, работа по данному направлению будет проводиться агентством совместно с банками.Александр Терентьев

В целом, он заверил, что все вопросы будут рассматриваться индивидуально. В том числе, если человек был признан судом виновным в беспорядках.

Все вопросы по списанию или оказанию дополнительной помощи будут рассматриваться индивидуально. В случае, если человек принимал активное участие и был признан правоохранительными органами, судом виновным в этих беспорядках, безусловно, данные меры поддержки на него распространяться не будут. Списки по гражданским лицам, не причастным к участию в неправомерных действиях, в настоящее время мы с Министерством труда и социальной защиты тоже отрабатываем. По ним будут проведены те же мероприятия, что предусмотрены и для военнослужащих и сотрудников внутренних дел.Александр Терентьев
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