Туман и ветер – в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На западе, севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем в центре Кызылординской области – ветер. В Кызылорде днем – ветер.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области – туман, ветер. В горных районах – гололед.

В Таразе – туман, гололед, ветер.