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17:24 20.01.2022

Туман и ветер – в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

туман, дорога Фото: pxhere
21 января штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем в центре Кызылординской области – ветер. В Кызылорде днем – ветер.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области – туман, ветер. В горных районах – гололед.

В Таразе – туман, гололед, ветер.

Анастасия Стативкина
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