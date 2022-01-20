17:24 20.01.2022
Туман и ветер – в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: pxhere
21 января штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На западе, севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман.
В Уральске ночью и утром ожидается туман.
Утром и днем в центре Кызылординской области – ветер. В Кызылорде днем – ветер.
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области – туман, ветер. В горных районах – гололед.
В Таразе – туман, гололед, ветер.