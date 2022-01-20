Товаропроизводителей поддержат для снижения цен на продукты – комитет торговли

Он отметил, что торговая цепочка состоит из производителя, логистики и магазина. Маржа у каждого ограничена минимальным уровнем в 10%. Каждый при этом несет затраты, которые нужно компенсировать.

Помимо этого, прошлогодняя засуха, резкий рост цен на запасные части, ГСМ, минеральные удобрения и пестициды приводят к дополнительным затратам производителей.

Производитель не может продавать ниже стоимости производства. 40% населения живут на селе и кормят город. Снизим цену ниже производства, и есть риски, что без доходов останутся наши фермеры – сельские жители. Председатель комитета торговли Ержан Казанбаев

По его словам, доставка от поля до города – это тоже затраты: ГСМ, амортизация авто и т.п. У магазина, к примеру, это затраты на электричество, аренду и зарплату работников.

Поэтому фиксация цен на долгое время нанесет ущерб всем людям, которые работают в сфере производства и торговли социально значимыми продовольственными товарами.

Как отметил Ержан Казанбаев, с учетом всех факторов госорганами ведется работа по стабилизации цен путем применения рыночных механизмов и по снижению цен – через поддержку товаропроизводителей.

В связи с этим для поддержки субъектов агропромышленного комплекса прорабатывается увеличение льготного кредитования фермеров из республиканского бюджета через программу «Кен дала» в объеме до 140 млрд тенге для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе для производства ранних овощей и социально значимых товаров. Председатель комитета торговли Ержан Казанбаев

Кроме того, решаются вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом на проведение весенне-полевых работ.

Также, Министерством сельского хозяйства ведется планомерная работа по импортозамещению основных видов продовольственных товаров.

В ведомстве напомнили, что для системного решения существующих проблем в ценообразовании проводится работа по созданию национальной товаропроводящей системы в виде инфраструктуры сети ОРЦ, которая будет состоять из 24 объектов.

При этом отмечается, что целью является не построить 24 овощехранилища, а создать цельную системную инфраструктуру полного цикла – от производителя до розничной торговли. Это значительно расширит рынок сбыта сельхозпродукции и создаст отдельный экономический кластер, который приблизит производителя к потребителю.