В Алматы пострадавших от погромов предпринимателей освободят от коммунальных платежей на три месяца

Согласно последним данным акимата, в городе пострадало порядка 1600 субъектов бизнеса на 67 млрд тенге. Из них 95% составили субъекты МСБ с суммой ущерба 43 млрд тенге.

По словам акима, правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба.

Предприниматели должны направить заявление с подтверждающими документами для рассмотрения через портал infokazakhstan.kz.

По механизму – возмещение будет производиться по стоимости утраченного имущества либо стоимости работ на его восстановление.

Для рассмотрения заявок и организации работы по возмещению создается отдельная комиссия под председательством моего заместителя. Работа будет вестись в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен», профессиональными ассоциациями. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Со своей стороны акимат окажет МСБ финансовую и нефинансовую поддержку:

пострадавшие субъекты МСБ будут освобождены от коммунальных расходов на три месяца; будут освобождены от аренды МСБ по коммунальным объектам сроком на шесть месяцев; ведутся переговоры с частными арендодателями по льготам пострадавшему бизнесу.

Аким сообщил, что в городскую программу Almaty Business 2025 будут внесены следующие изменения: