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19:38 20.01.2022

В Алматы пострадавших от погромов предпринимателей освободят от коммунальных платежей на три месяца

поддержка бизнеса Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил на активе города о мерах поддержки пострадавшего от беспорядков бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним данным акимата, в городе пострадало порядка 1600 субъектов бизнеса на 67 млрд тенге. Из них 95% составили субъекты МСБ с суммой ущерба 43 млрд тенге.

По словам акима, правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба.

Предприниматели должны направить заявление с подтверждающими документами для рассмотрения через портал infokazakhstan.kz.

По механизму – возмещение будет производиться по стоимости утраченного имущества либо стоимости работ на его восстановление.

Для рассмотрения заявок и организации работы по возмещению создается отдельная комиссия под председательством моего заместителя. Работа будет вестись в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен», профессиональными ассоциациями.Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Со своей стороны акимат окажет МСБ финансовую и нефинансовую поддержку:

  1. пострадавшие субъекты МСБ будут освобождены от коммунальных расходов на три месяца;

  2. будут освобождены от аренды МСБ по коммунальным объектам сроком на шесть месяцев;

  3. ведутся переговоры с частными арендодателями по льготам пострадавшему бизнесу.

Аким сообщил, что в городскую программу Almaty Business 2025 будут внесены следующие изменения:

  • по целевой поддержке пострадавшего МСБ будет внедрен продукт кредитования до 10 млн тенге на пополнение оборотных средств под 2% сроком до 12 месяцев, под залог и/или частичную гарантию СПК «Алматы»;

  • будет предоставлена отсрочка по погашению основного долга, а также освобождение от штрафов и пени до 180 дней перед Almaty Finance и МФО Almaty, по обращениям;

  • для поддержки всех предпринимателей города предусмотрено увеличение максимальных сроков кредитования на полгода, т.е. до 90 месяцев, снижение ставки по беззалоговому кредитованию с 12 до 9%.

Лариса Черненко
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