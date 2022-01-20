В Алматы пострадавших от погромов предпринимателей освободят от коммунальных платежей на три месяца
Согласно последним данным акимата, в городе пострадало порядка 1600 субъектов бизнеса на 67 млрд тенге. Из них 95% составили субъекты МСБ с суммой ущерба 43 млрд тенге.
По словам акима, правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба.
Предприниматели должны направить заявление с подтверждающими документами для рассмотрения через портал infokazakhstan.kz.
По механизму – возмещение будет производиться по стоимости утраченного имущества либо стоимости работ на его восстановление.
Для рассмотрения заявок и организации работы по возмещению создается отдельная комиссия под председательством моего заместителя. Работа будет вестись в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен», профессиональными ассоциациями.Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев
Со своей стороны акимат окажет МСБ финансовую и нефинансовую поддержку:
пострадавшие субъекты МСБ будут освобождены от коммунальных расходов на три месяца;
будут освобождены от аренды МСБ по коммунальным объектам сроком на шесть месяцев;
ведутся переговоры с частными арендодателями по льготам пострадавшему бизнесу.
Аким сообщил, что в городскую программу Almaty Business 2025 будут внесены следующие изменения:
по целевой поддержке пострадавшего МСБ будет внедрен продукт кредитования до 10 млн тенге на пополнение оборотных средств под 2% сроком до 12 месяцев, под залог и/или частичную гарантию СПК «Алматы»;
будет предоставлена отсрочка по погашению основного долга, а также освобождение от штрафов и пени до 180 дней перед Almaty Finance и МФО Almaty, по обращениям;
для поддержки всех предпринимателей города предусмотрено увеличение максимальных сроков кредитования на полгода, т.е. до 90 месяцев, снижение ставки по беззалоговому кредитованию с 12 до 9%.