19:42 20.01.2022
Токаев: Казахстан остается приверженным международным обязательствам
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заверил, что Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона, сообщает Zakon.kz.
Об этом президент Казахстана написал в Twitter.
По его словам, «мы никогда не свернем с курса дальнейшей политической модернизации».
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 20, 2022
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