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Законодательство РК
19:42 20.01.2022

Токаев: Казахстан остается приверженным международным обязательствам

Президент РК, Казахстан привержен обязательствам Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заверил, что Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент Казахстана написал в Twitter.

По его словам, «мы никогда не свернем с курса дальнейшей политической модернизации».

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