Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:24 20.01.2022

Ученые заявили, что «Спутник V» в два раза эффективнее Pfizer против «Омикрона»

Спутник V эффективнее Pfizer Фото: Zakon.kz
Полная вакцинация «Спутником V» дала пациентам в 2,1 раза более высокий уровень нейтрализующих антител к «омикрон-штамму», чем введение двух доз вакцины Pfizer, сообщает Zakon.kz.

Это показало исследование итальянского Института имени Спалланцани и ученых Центра имени Гамалеи, результаты которого привела пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Исследование проводилось «в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови» привитых двумя этими вакцинами «со сходными уровнями IgG-антител и вирусонейтрализующей активности» к исходному штамму вируса.

74,2% всех образцов сыворотки крови вакцинированных «Спутником V» нейтрализовали «омикрон-штамм», в то время как у Pfizer этот показатель составил 56,9%.

Подтверждено, что бустирование «Спутником Лайт» — одно из лучших решений для продления защитного действия других вакцин. Как отметили в Центре имени Гамалеи, платформа аденовирусных векторов, на основе которой разработаны вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», вновь продемонстрировала высокую эффективность.

Кроме того, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» составляет 75%. При этом Гинцбург подчеркнул, что если пройти ревакцинацию «Спутником Лайт», то иммунная защита к новому варианту вируса увеличивается до 100%.

Константин Вноровский
Россия COVID-19 Спутник V Омикрон-штамм Италия
Нурсултан Назарбаев на самом деле победил – политолог
19.01.2022
Назарбаев сможет выступать в парламенте и правительстве
20.01.2022
Главные изменения в пенсионной системе в 2022 году
20.01.2022
Резкий рост новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
20.01.2022
Сагинтаев рассказал, где можно купить говядину за 2050 тенге
20.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости