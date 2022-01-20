Ученые заявили, что «Спутник V» в два раза эффективнее Pfizer против «Омикрона»

Это показало исследование итальянского Института имени Спалланцани и ученых Центра имени Гамалеи, результаты которого привела пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Исследование проводилось «в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови» привитых двумя этими вакцинами «со сходными уровнями IgG-антител и вирусонейтрализующей активности» к исходному штамму вируса.

74,2% всех образцов сыворотки крови вакцинированных «Спутником V» нейтрализовали «омикрон-штамм», в то время как у Pfizer этот показатель составил 56,9%.

Подтверждено, что бустирование «Спутником Лайт» — одно из лучших решений для продления защитного действия других вакцин. Как отметили в Центре имени Гамалеи, платформа аденовирусных векторов, на основе которой разработаны вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», вновь продемонстрировала высокую эффективность.

Кроме того, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» составляет 75%. При этом Гинцбург подчеркнул, что если пройти ревакцинацию «Спутником Лайт», то иммунная защита к новому варианту вируса увеличивается до 100%.