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Законодательство РК
23:52 20.01.2022

Арендовав гостиницу в Уральске, женщина устроила притон

Полиция, притон Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления криминальной полиции ДП ЗКО задержали 49-летнюю жительницу города Уральска, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что с сентября по декабрь месяцы женщина, находясь в одной из арендованных ею гостиниц города Уральска, содержала притон для занятия проституцией, получая за это денежное вознаграждение.

Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательственной базы и проверки подозреваемой на причастность к другим аналогичным преступлениям. Пресс-служба МВД РК

Всего за текущий год сотрудниками ДП ЗКО выявлено 18 преступлений по линии торговли людьми, в том числе 15 преступлений в сфере сексуальной эксплуатации

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 309 ч.1 УК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область Уральск
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