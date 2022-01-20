23:52 20.01.2022
Арендовав гостиницу в Уральске, женщина устроила притон
Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления криминальной полиции ДП ЗКО задержали 49-летнюю жительницу города Уральска, сообщает Zakon.kz.
Установлено, что с сентября по декабрь месяцы женщина, находясь в одной из арендованных ею гостиниц города Уральска, содержала притон для занятия проституцией, получая за это денежное вознаграждение.
Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательственной базы и проверки подозреваемой на причастность к другим аналогичным преступлениям. Пресс-служба МВД РК
Всего за текущий год сотрудниками ДП ЗКО выявлено 18 преступлений по линии торговли людьми, в том числе 15 преступлений в сфере сексуальной эксплуатации
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 309 ч.1 УК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Пресс-служба МВД РК