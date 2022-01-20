Арендовав гостиницу в Уральске, женщина устроила притон

Установлено, что с сентября по декабрь месяцы женщина, находясь в одной из арендованных ею гостиниц города Уральска, содержала притон для занятия проституцией, получая за это денежное вознаграждение.

Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательственной базы и проверки подозреваемой на причастность к другим аналогичным преступлениям. Пресс-служба МВД РК

Всего за текущий год сотрудниками ДП ЗКО выявлено 18 преступлений по линии торговли людьми, в том числе 15 преступлений в сфере сексуальной эксплуатации