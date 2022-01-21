01:25 21.01.2022
Австрия вводит обязательную вакцинацию
Фото: pixabay
Нижняя палата парламента Австрии преобладающим большинством поддержала введение обязательной вакцинации от коронавируса для всего населения в возрасте от 18 лет, сообщает Zakon.kz.
Эта мера обсуждалась с ноября 2021 года, передает РИА Новости.
Пока закон находился в стадии обсуждения, в парламент поступило более 100 тысяч критических откликов на его содержание. Австрийская партия свободы, находящаяся в оппозиции, собирается обжаловать факт принятия закона в Конституционном суде страны.
Сделать прививку должны все граждане до 15 марта. Соответствующие уведомления будут рассылать по почте.
С 15 марта соблюдение закона начнут контролировать: за отсутствие прививки от COVID-19 гражданам грозит штраф в размере до 600 евро. При этом максимальный объем выплаты может достигнуть 3,6 тысячи евро.
Тем временем Франция со 2 февраля отменит ношение масок на улице, зато с 24 января в стране вводятся вакцинные пропуска.