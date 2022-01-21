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Законодательство РК
01:25 21.01.2022

Австрия вводит обязательную вакцинацию

Австрия вводит обязательную вакцинацию Фото: pixabay
Нижняя палата парламента Австрии преобладающим большинством поддержала введение обязательной вакцинации от коронавируса для всего населения в возрасте от 18 лет, сообщает Zakon.kz.

Эта мера обсуждалась с ноября 2021 года, передает РИА Новости.

Пока закон находился в стадии обсуждения, в парламент поступило более 100 тысяч критических откликов на его содержание. Австрийская партия свободы, находящаяся в оппозиции, собирается обжаловать факт принятия закона в Конституционном суде страны.

Сделать прививку должны все граждане до 15 марта. Соответствующие уведомления будут рассылать по почте.

С 15 марта соблюдение закона начнут контролировать: за отсутствие прививки от COVID-19 гражданам грозит штраф в размере до 600 евро. При этом максимальный объем выплаты может достигнуть 3,6 тысячи евро.

Тем временем Франция со 2 февраля отменит ношение масок на улице, зато с 24 января в стране вводятся вакцинные пропуска.

Константин Вноровский
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