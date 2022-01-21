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06:12 21.01.2022

Пеле выписали из больницы

бразильский футболист Фото: Instagram/pele
Легендарный бразильский футболист Пеле проходил химиотерапию. 81-летнего мужчину госпитализировали 19 января, передает Zakon.kz.

Пеле проходит курс химиотерапии в течение нескольких месяцев после операции на толстой кишке, сообщает 7 News.

Ранее спортивный телеканал ESPN сообщал, что бывший футболист несколько дней находился в клинике "Альберт Эйнштейн", где ему проводили обследование для выявления мест новообразований раковых опухолей. По информации телеканала, у Пеле уже обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также опухоль на начальной стадии в легком.

Трехкратный победитель Кубка мира перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки в сентябре 2021 года и провел почти месяц под наблюдением.

Пеле в последние годы страдал от ряда проблем со здоровьем, включая операцию на бедре, из-за которой у него периодически возникали боли и проблемы с ходьбой.

Он сократил свои публичные выступления, но по-прежнему активен в социальных сетях.

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