06:38 21.01.2022
Киберспортсменам России прописали нормативы по бегу и приседаниям
Фото: pixabay
В документе Министерства спорта РФ уточняется, что физической подготовке должно уделяться от 25 до 40% тренировочного времени, сообщает Zakon.kz.
Документ ведомства опубликован на портале правовой информации. В нем прописаны нормативы как для женщин, так и мужчин.
Мужчинам необходимо пробежать три километра за 15 минут и присесть 25 раз без остановки. Кроме этого мужчинам нужно пробежать 100 метров за 14,4 секунды. Нормативы у женщин – два километра за 12 минут и 23 приседания подряд, а также 100 метров за 17,6 секунд.
Кроме этого в документе закреплена необходимость тактической, теоретической и психологической подготовки.
В России киберспорт был официально признан в 2016 году.
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.