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Законодательство РК
06:38 21.01.2022

Киберспортсменам России прописали нормативы по бегу и приседаниям

Игра Fortnite Фото: pixabay
В документе Министерства спорта РФ уточняется, что физической подготовке должно уделяться от 25 до 40% тренировочного времени, сообщает Zakon.kz.

Документ ведомства опубликован на портале правовой информации. В нем прописаны нормативы как для женщин, так и мужчин.

Мужчинам необходимо пробежать три километра за 15 минут и присесть 25 раз без остановки. Кроме этого мужчинам нужно пробежать 100 метров за 14,4 секунды. Нормативы у женщин – два километра за 12 минут и 23 приседания подряд, а также 100 метров за 17,6 секунд.

Кроме этого в документе закреплена необходимость тактической, теоретической и психологической подготовки.

В России киберспорт был официально признан в 2016 году.

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