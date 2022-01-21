Казахстанка судится за миллион тенге, который отправила по ошибке

В октябре 2021 года женщина хотела отправить миллион тенге на карту своей подруги. Но неправильно ввела последние четыре цифры, деньги ушли в Костанайскую область, к жительнице одного из поселков, сообщает телеканал «Астана».

Истец и ответчик не пожелали показывать своего лица, а также попросили не называть имен и фамилий. Тем не менее, жительница Ауелиеколя рассказала, что чужой миллион обнаружила не сразу. Банковского приложения у нее не установлено, уведомления от банка не приходили. К тому же, сразу же после того, как деньги упали, половина суммы ушла в счет погашения ее банковского долга.

Такая сумма большая упала, если бы я знала, что деньги упали в этот день, я же как-то могла карту заблокировать, остановить это все. Мне сказали, что это все автоматически снимается, потому что вы находитесь в аресте. Жительница поселка Аулиеколь

Оставшуюся половину суммы жительница Ауеликоля сразу отправила хозяйке, но списанные банком деньги вернуть не удалось. Отдать из своего кармана женщина сейчас не может. Она не работает, находится в декретном отпуске. Поэтому дело дошло до суда.

В Аулиекольский районный суд поступило исковое заявление о неосновательном обогащении от жительницы Кызылординской области. Гражданское дело по исковому заявлению находится на стадии рассмотрения. Пресс-секретарь Костанайского областного суда Зауре Едикова

Сначала стороны пытались решить вопрос примирением. Но договориться не получилось. Истец желает получить деньги немедленно, а ответчица считает, что ее вины в случившемся нет, и списанные долговые деньги хозяйке должен вернуть банк. Суд вынесет решение через несколько недель.