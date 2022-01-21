Проверка проходит на казахстанско-китайской границе

По информации КГД, проверка на казахстанско-китайской границе проводится в рамках поручения главы государства специально созданной рабочей группой из числа представителей Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства финансов.

Проверка осуществляется только в отношении импортеров, имеющих статус уполномоченных экономических операторов. По итогам проверки будут приняты меры, предусмотренные законодательством РК. Проводимая проверка не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу, и добросовестный бизнес осуществляет внешнеэкономическую деятельность без ограничений. КГД МФ РК

По итогам 2021 года на рынке действуют 7241 участник внешнеэкономической деятельности, которые осуществляют импортные операции с КНР, из них 17 субъектов являются УЭО, на которых приходится 18% от всего объема импорта.

При этом пять УЭО — производственного сектора, импортирующих продукцию для собственных нужд, и два УЭО — квазигосударственного сектора (АО «Казпочта» и дочерняя организация АО «КТЖ» – АО «KTZ Express»).