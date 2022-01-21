Доля импорта сельхозтехники резко сократилась в РК

На это значительно повлиял тот факт, что с введением утилизационного сбора производство в Казахстане развернули такие бренды, как CLAAS, «Кировец», Buhler Versatile, «Беларус» и др. Крупные иностранные компании, войдя в Казахстан, не только расширили продуктовую линейку, но и приняли на себя дополнительные социальные обязательства, в частности, создали несколько тысяч постоянных рабочих мест. По информации Комитета промышленности МИИР РК, к такой ответственности оказались не готовы лишь John Deere и Fendt.

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса, за 2021 год отечественные заводы по производству сельскохозяйственной техники произвели порядка 6437 единиц тракторов и комбайнов. В свою очередь, по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, зарубежными компаниями было завезено на территорию страны 776 единиц тракторов и комбайнов.

Если углубляться в цифры, то годовой рост производства отечественных машиностроителей в натуральном выражении составил 81%, или увеличение на 2889 единиц.

Да, действительно, в 2021 году доля импорта получилась 11%, доля отечественных производителей выросла. Если брать статистику в разрезе самоходной техники, то за прошлый год отечественными машиностроителями сельхозтехники было произведено 5154 ед. тракторов и 1283 ед. комбайнов. Импортерами было завезено порядка 560 ед. тракторов и 216 ед. комбайнов, в 2020 году эти цифры составляли 425 ед. тракторов и 79 ед. комбайнов, – приводит статистику руководитель Управления технического оснащения Департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК Бахыт Ильясов.

Также, по данным АО «КазАгроФинанс», в 2021 году доля приобретения сельхозтехники отечественного производства возросла: по комбайнам и тракторам составила 70% от общего объема приобретенной техники.

По некоторым моделям тракторов спрос даже выше производства. Большим спросом у фермеров пользуются отечественные трактора: «Кировец», Versatile, «Беларус», LOVOL, имеющие более низкую цену в сравнении с техникой аналогичного класса стран дальнего зарубежья. Только по тракторам «Кировец» разница в цене буквально в три раза (в сравнении с John Deere). Бахыт Ильясов

Сейчас в Казахстане активно обсуждается тема утилизационного сбора. Впрочем, на технику отечественного производителя данная норма не распространена.