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09:40 21.01.2022

Более 32 кг гашиша вез в поезде мужчина в Караганду

контрабанда наркотиков Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Уроженец Жамбылской области задержан сотрудниками полиции при попытке ввоза крупной партии гашиша в Караганду, передает Zakon.kz.

Как пояснил начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Ерлан Омарбеков, подозреваемый находился под наблюдением с момента подготовки преступления.

Как только поступила информация, что он приобрел билет на поезд до Караганды, были приняты меры к его задержанию. В 5:00 по прибытии в шахтерскую столицу подозреваемый задержан сотрудниками областного подразделения по противодействию наркопреступности. У него изъята дорожная сумка, в которой находилось три пакета с 32,5 кг гашиша. Департамент по противодействию наркопреступности МВД

В ведомстве отметили, что вес изъятого гашиша относится к особо крупному размеру и предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Оксана Житникова
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