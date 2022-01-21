09:40 21.01.2022
Более 32 кг гашиша вез в поезде мужчина в Караганду
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Уроженец Жамбылской области задержан сотрудниками полиции при попытке ввоза крупной партии гашиша в Караганду, передает Zakon.kz.
Как пояснил начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Ерлан Омарбеков, подозреваемый находился под наблюдением с момента подготовки преступления.
Как только поступила информация, что он приобрел билет на поезд до Караганды, были приняты меры к его задержанию. В 5:00 по прибытии в шахтерскую столицу подозреваемый задержан сотрудниками областного подразделения по противодействию наркопреступности. У него изъята дорожная сумка, в которой находилось три пакета с 32,5 кг гашиша. Департамент по противодействию наркопреступности МВД
В ведомстве отметили, что вес изъятого гашиша относится к особо крупному размеру и предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.