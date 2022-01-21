МИД Казахстана ответил на резолюцию Европарламента

Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане. Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности. Министерство иностранных дел Казахстана

В заявлении казахстанского МИДа подчеркивается, что при разработке проекта резолюции депутаты Европейского парламента и политические группы в его составе не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений. Уполномоченный по правам человека в РК и институты гражданского общества, которые ведут непосредственный диалог с госорганами, также сообщают, что авторы документа к ним не обращались.

Проигнорирована озвученная ранее позиция Министерства иностранных дел РК о наличии серьезных расхождений и неточностей в публикациях целого ряда зарубежных средств массовой информации, характеризирующих законные действия правоохранительных органов против террористических, экстремистских и криминальных групп. Казахстан, являясь членом Совета по правам человека ООН и авторитетных международных организаций, участником многосторонних соглашений в области гуманитарного права, всецело привержен верховенству закона и соблюдению обязательств в области защиты прав и свобод граждан. МИД РК

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Казахстан нацелен на конструктивное взаимодействие со всеми институтами Европейского союза на основе принципов взаимопонимания и взаимного уважения.

Поспешное принятие данной резолюции Европейского парламента подрывает и наносит урон процессу принятия и реализации политических реформ президента РК, направленных на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества. МИД РК

Накануне депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по событиям в Казахстане. Европарламент призвал ввести санкции против некоторых казахстанских чиновников, которые ответственны за нарушения, совершенные во время протестов в январе текущего года. Также в резолюции говорится о необходимости приглашения в Казахстан экспертов ООН и ОБСЕ для оценки ситуации на месте.