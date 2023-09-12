МИД Казахстана сделал заявление по Нагорному Карабаху
Фото: пресс-служба МИД РК
Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает Zakon.kz.
Заявление казахстанское внешнеполитическое ведомство разместило в своем Telegram-канале:
"В связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права".Пресс-служба МИД РК
В 2023 году власти Армении уже дважды обращались в ООН с требованиями повлиять на официальную позицию Баку и открыть Лачинский коридор. В свою очередь азербайджанские власти требуют, чтобы армянское население Нагорного Карабаха подчинялось законам Азербайджана.
В августе эксперты ООН и бывший главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге выступили с заявлением, в котором призвали Азербайджан как можно скорее снять блокаду Лачинского коридора.
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