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10:00 21.01.2022

Гол-красавец Токаева переломил игру со Словенией

Футзал Евро-2022 Гол Фото: Instagram/kff_team
В голландском Гронингене состоялись матчи второго дня Чемпионата Европы-2022 по футзалу, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью свою стартовую игру с командой Словении – 4:4. Два гола, забитые в этом матче казахстанскими игроками, отмечены болельщиками и УЕФА. Казахстанские любители футзала надолго запомнят красивый гол Жомарта Токаева, который он забил при счете 4:2 в пользу словенской дружины.

Гол лидера сборной Казахстана Дугласа вовсе признан голом дня. Результативный и красивый удар защитника казахстанского коллектива был отмечен УЕФА.

После первого тура сборная Казахстана возглавила турнирную таблицу в подгруппе В, словенцы – на второй позиции. Далее располагаются команды Финляндии и Италии, которые также сыграли вничью на старте – 3:3.

25 января Казахстан сыграет с Финляндией, а Италия – со Словенией.

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Куандык Шынасилов
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