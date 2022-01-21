Гол-красавец Токаева переломил игру со Словенией

Как уже известно, сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью свою стартовую игру с командой Словении – 4:4. Два гола, забитые в этом матче казахстанскими игроками, отмечены болельщиками и УЕФА. Казахстанские любители футзала надолго запомнят красивый гол Жомарта Токаева, который он забил при счете 4:2 в пользу словенской дружины.

Гол лидера сборной Казахстана Дугласа вовсе признан голом дня. Результативный и красивый удар защитника казахстанского коллектива был отмечен УЕФА.

После первого тура сборная Казахстана возглавила турнирную таблицу в подгруппе В, словенцы – на второй позиции. Далее располагаются команды Финляндии и Италии, которые также сыграли вничью на старте – 3:3.

25 января Казахстан сыграет с Финляндией, а Италия – со Словенией.

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