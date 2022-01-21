Hyundai дарит новым клиентам техобслуживание

По условиям программы каждый, кто купит новый автомобиль у официальных дилеров Hyundai в Казахстане с 1 января до 1 апреля 2022 года получит в подарок пять первых периодических ТО с интервалом 10 тысяч километров пробега или 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит ранее).

Программа привязана к VIN коду автомобиля и в случае смены владельца продолжает действовать.

Фото: Hyundai

В техническое обслуживание входят работы по замене запасных частей, специальных жидкостей, проверка агрегатов автомобиля в соответствии с регламентом технического обслуживания на соответствующем периоде/пробеге эксплуатации автомобиля.

По словам директора Hyundai Auto Kazakhstan Дениса Коломацкого, официальные сервис-центры Hyundai используют исключительно оригинальные запасные части.

Для нас первое требование в обслуживании – это безопасность автовладельца и повышенная надежность автомобиля. В официальных дилерских центрах работает сертифицированный квалифицированный персонал, который обеспечивает высокие стандарты сервисного обслуживания Hyundai. Денис Коломацкий

Фото: Hyundai

Своевременное прохождение планового технического обслуживания дает автовладельцу возможность подготовить автомобиль к безопасной эксплуатации, обеспечить высокую остаточную стоимость автомобиля и как можно дольше сохранить его в технически исправном состоянии.

Фото: Hyundai

Напомним, что Hyundai Auto Kazakhstan входит в состав компании «Астана Моторс». В дилерскую сеть Hyundai Auto Kazakhstan входит 21 автоцентр в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Талдыкорган, Кокшетау, Семей, Тараз.

Круглосуточный контакт-центр «Астана Моторс» для справок – 7007.

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