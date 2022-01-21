Два тайника со спрятанным оружием указал полиции подозреваемый в беспорядках

Сотрудники криминальной полиции Енбекшиказахского РУП получили оперативную информацию в отношении гражданина, который принимал участие в беспорядках в городе Алматы, что у него есть спрятанное оружие. Данное сообщение зарегистрировано в полиции по ст. 287 ч. 3 УК РК, то есть незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев

В рамках досудебного расследования задержан 21-летний житель села Қызылжар, который согласился сотрудничать со следствием. Мужчина рассказал, что 6 января во время массовых беспорядков в Алматы он видел, как грабили оружейный магазин «Алпамыс». У магазина трое неизвестных для него лиц передали ему две единицы оружия российского производства, одно из которых было с нарезным каналом ствола и другое – гладкоствольное двуствольное ружье 12 калибра.

По информации задержанного, там же, на улице перед зданием магазина, он обнаружил и собрал для себя множество патронов для нарезного, гладкоствольного оружия и пистолета, рассказав, что оружие и боеприпасы он спрятал в двух местах предгорной местности.