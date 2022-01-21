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11:07 21.01.2022

Экс-футболист «Кайрата» Вагнер Лав будет играть в Дании

Футбол Дания Переход Фото: Instagram/fcmidtjylland
Бразильский нападающий Вагнер Лав стал игроком футбольного клуба «Мидтьюлланн», трехкратного чемпиона Дании, сообщает Zakon.kz.

Контракт с экс-футболистом алматинского «Кайрата» подписан до конца нынешнего сезона, передает пресс-служба датской команды. Бразилец уже официально представлен перед болельщиками.

До перехода в «Мидтьюлланн» 37-летний бразилец числился игроком «Кайрата». Вагнер также имеет опыт выступления в московском ЦСКА, с 2004 по 2012 год. В 2005 году он выиграл Кубок УЕФА.

Бразильский форвард в составе «Кайрата» стал чемпионом Казахстана, сыграв за алматинцев 57 игр, забил 27 мячей и отдал 20 результативных передач.

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Куандык Шынасилов
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