Спортсмены столицы проходят ревакцинацию против коронавируса

В связи с эпидситуацией в стране спортсмены столицы пришли на ревакцинацию. Наличие третьей прививки не только предостережет от тяжелого течения коронавируса, но и является одним из главных требований для спортсменов, участвующих в международных соревнованиях. Сборная Казахстана также 100% вакцинирована. Этим составом они получили путевку на Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля. Я также ревакцинировался ради себя и своей семьи, родных. Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Самат Ергалиев

Фото: astana.gov.kz

Стоит отметить, что все спортсмены национальных сборных, в том числе и столичные, в числе первых в прошлом году прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Как тогда, так и сейчас они призывают казахстанцев пройти ревакцинацию для защиты их здоровья и стабилизации эпидситуации в стране.

Ревакцинация необходима, прежде всего, для собственного здоровья. Как спортсмен могу сказать, что для нас важны ежедневные тренировки, соревнования различного уровня. Я регулярно тренируюсь, нахожусь на сборах, поэтому ревакцинация нужна, чтобы здоровье сберечь, а также защитить честь нашей страны на международных соревнованиях за рубежом. Мы несем ответственность не только за свое здоровье, но и здоровье близких. Международный мастер спорта по плаванию Адильбек Мусин

Фото: astana.gov.kz

Кроме того, член национальной сборной по джиу-джитсу Галина Дуванова заявила, что нужно заботиться не только о себе, но и об окружающих, о семье в первую очередь.

Поскольку я спортсменка, и мы часто вылетаем на соревнования за рубеж, нам обязательно нужно предоставлять документ о том, что мы получили вакцину. Это нужно и для нашей же безопасности. Галина Дуванова

Фото: astana.gov.kz

Спортсмен по гребле на байдарках и каноэ Ануар Акчурин также призвал соотечественников пройти вакцинацию и ревакцинацию.