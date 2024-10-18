Уникальные кадры суперлуния над самым высоким зданием РК снял известный фотограф
Фото: скриншот видео
Популярный фотограф Дмитрий Доценко снял на видео суперлуние на фоне Абу Даби Плаза в Астане, сообщает Zakon.kz.
Видео он опубликовал в Instagram.
"Самое большое суперлуние 2024 года над самым высоким зданием Казахстана. Вот такие кадры октябрьского суперлуния удалось сделать вчера вечером. Кажется, я нашел место, откуда можно дотянуться до луны. Это Абу Даби Плаза в Астане – самое высокое здание Казахстана – 311 м и 75 этажей. А вы видели это суперлуние?" – подписал пост Доценко.
Пользователи Казнета восхитились
– Луна бесподобная! Вот только пришли с прогулки! Ваши фото и видео, как всегда, потрясающи!
– Как же фантастически красиво.
– Могу смотреть вечно.
– Волшебная луна 2024 года.
Ранее известный фотограф запечатлел гигантскую комету над небом Алматы.
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