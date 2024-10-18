Уникальные кадры суперлуния над самым высоким зданием РК снял известный фотограф

Видео он опубликовал в Instagram.

Пользователи Казнета восхитились

– Луна бесподобная! Вот только пришли с прогулки! Ваши фото и видео, как всегда, потрясающи!



– Как же фантастически красиво.

– Могу смотреть вечно.

– Волшебная луна 2024 года.