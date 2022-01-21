Кул-Мухаммед выразил несогласие с решением Европарламента по январским событиям

По мнению сенатора, Европейский парламент 19 января 2022 года, не дождавшись результатов официального расследования январских террористических атак, совершенных в Алматы и других регионах страны, обсудил проект своей резолюции по ситуации в Казахстане и в спешном порядке на днях успел ее принять.

Прежде чем прокомментировать резолюцию своих коллег, хотел бы напомнить, что только в течение последних двух лет президент страны Касым-Жомарт Токаев последовательно инициировал четыре пакета реформ, направленных на осуществление поэтапных политических преобразований. Мухтар Кул-Мухаммед

Квинтэссенцией реформ стала возможность организации мирных собраний в уведомительном, а не разрешительном порядке, снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тыс. до 20 тыс. человек, внедрение тридцатипроцентной квоты для женщин и молодежи, введение института парламентской оппозиции. С прошлого года внедрены прямые выборы акимов сельских округов, отметил депутат.

Существовавшее долгие годы препятствие для политических партий по семипроцентному порогу прохождения в Мажилис Парламента преодолено путем его снижения до пяти процентов, впервые в бюллетенях на выборах предусмотрена новая графа «против всех».

Также парламентарий отметил, что в прошлом году в порядке депутатской инициативы разработан и принят Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», в целом, по мнению Венецианской комиссии, соответствующий стандартам в области прав и свобод человека.

После многолетнего моратория в стране полностью отменена смертная казнь (и это несмотря на то, что не все передовые страны отменили ее применение). Мухтар Кул-Мухаммед

Парламентарий считает, что можно без преувеличения утверждать, что после проведения подобных реформ стандарты демократизации общества приведены в соответствие современным реалиям, а страна по этим показателям приблизилась к лидирующим позициям на всем постсоветском пространстве.

Демократия – это не просто отстаивание собственных прав, но и, прежде всего, уважение прав других граждан. В период январских событий именно это неписаное правило оказалось нарушенным, когда внешние и внутренние деструктивные силы, воспользовавшись в качестве щита участниками мирных собраний, открыли огонь по безоружным сотрудникам правоохранительных органов.

Говоря об этом, сенатор выразил сожаление, что «не обошлось без человеческих жертв среди личного состава, которые ценой своей жизни стояли на страже законных прав и интересов наших граждан. А сколько среди них тысяч сотрудников и военнослужащих, которые получили тяжелые ранения, стали инвалидами, а семьи потеряли своих кормильцев? Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и травмы».

Возникла непосредственная угроза нашей Независимости. Глава государства, будучи гарантом Конституции, обеспечивая права и свободы граждан страны, принял единственно правильное решение о временном введении миротворческих сил ОДКБ. Этим шагом предотвращена угроза безопасности страны, а в течение последующей недели по мере стабилизации ситуации войска были выведены с территории нашей страны. Мухтар Кул-Мухаммед

Как сообщил депутат Сената, сейчас правоохранительными органами по январским событиям ведутся следственные мероприятия по установлению всех зачинщиков, организаторов и участников террористических атак и беспорядков.

Однако, не дождавшись объективной, правовой и официальной оценки указанных событий, Европейский парламент в спешном порядке обсудил и принял резолюцию о якобы имевшихся нарушениях демократии и верховенства права в Казахстане. Инициаторы резолюции имеют весьма искаженное, поверхностное представление о преступлениях вооруженных террористов, ответственных за насилие над нашими мирными гражданами и сотрудниками правоохранительных структур. Мухтар Кул-Мухаммед

Казахстан с 2015 года присоединился к Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, которое ратифицировал 1 марта 2020 года. За год до этого с марта 2019 года страна приступила к реализации демократических преобразований в стране, напомнил сенатор и выразил недоумение: «После всех проведенных реформ такую ли реакцию мы ожидали от своих коллег из Европейского парламента?».

Столь авторитетная международная организация, как Европейский парламент, перед принятием решения могла бы делегировать своих депутатов, чтоб они собственными глазами смогли увидеть последствия террористических атак и погромов, встретились с семьями, которые потеряли своих родных и близких, а также с предпринимателями, чье имущество и бизнес разрушены. К сожалению, преднамеренно или по указанию извне этого не сделано.

Справедливости ради депутат отметил, что в ходе обсуждения резолюции нашлись коллеги из Европарламента, которые предлагали весьма здравые и объективные предложения.

«К слову, депутат Тьерии Мариани (Франция) сказал о миролюбивой политике нашей страны и высоко оценил результаты государственной политики в области межконфессионального согласия, а также выделил необходимость обнародования более полной информации от официальных властей Казахстана.

Депутат Максимилиан Кра (ФРГ) выразил недоумение позицией отдельных политических групп, считающих вооруженных демонстрантов – мирными. Он призвал коллег не спешить с выводами по ситуации в Казахстане.

Более того, депутат Татьяна Жданока (Латвия) выразила мнение о недопустимости брать на себя роль судьи по оценке январских событий и призвала к уважительному диалогу с нашей страной».

Нашлось немало депутатов, поддержавших действия властей Казахстана по предотвращению террористических атак и восстановлению конституционных прав казахстанцев.

Без должного внимания, считает парламентарий, во время принятия резолюции Европейского парламента осталось и мнение депутата Иво Христова (Болгария), который указал на наличие угрозы религиозного экстремизма во время демонстраций в январе 2022 года.

К сожалению, ни один депутат или депутатская группа Европарламента не изъявили желания посетить нашу страну и увидеть результаты бесчинства, мародерства и террористических атак «мирных демонстрантов» и получить достоверную информацию о произошедших событиях на месте. Мухтар Кул-Мухаммед

Партнерство возможно лишь тогда, когда устанавливаются полноценный диалог, взаимное доверие и уважение к друг другу. При подписании с Европейским парламентом Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве мы рассчитывали именно на это, подчеркнул сенатор.

Несмотря на одностороннюю и поспешную резолюцию Европарламента, как вчера отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, «Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона. Мы никогда не свернем с курса дальнейшей политической модернизации. Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса. Закон и порядок – основа нашей стабильности», резюмировал сенатор.