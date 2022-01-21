Вакцинироваться от COVID-19 безопаснее, чем переболеть – исследование

Исследование, в котором сравнивалась эффективность естественного и искусственного иммунитета к COVID-19, провели израильские ученые, результаты были опубликованы в августе 2021 года.

В исследовании оценивалась эффективность иммунитета против «дельта-штамма», который доминировал в те дни. В соответствии с ним люди, вакцинированные от COVID-19, были в несколько раз больше подвержены риску заражения, чем переболевшие. Наилучший же эффект показало сочетание естественного иммунитета и прививки, сделанной после болезни.

Большинство ученых подчеркивают, что хотя естественный иммунитет сильнее, делать прививку намного безопаснее. А самую лучшую защиту от заражения COVID-19 дает сочетание вакцины и естественного иммунитета.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в разговоре с РБК отметила, что ничего удивительного в данных израильских исследователей нет.

«Ничего странного в том, что натуральная инфекция дает иммунитет более крепкий, чем иммунитет после вакцинации. Но ни тот, ни другой иммунитет не вечны. Это не корь, которой переболел один раз, и больше не болеешь. Заболевание COVID-19 может давать иммунитет примерно на год-полтора. После вакцинации иммунитет также не вечен, и тут важно подсчитывать период, прошедший между прививками. Чем даты (вакцинации и ревакцинации. – Прим. ред.) ближе, тем прочнее иммунитет», – объяснила она.

Специалисты подчеркивают, что сравнивать вакцинацию и болезнь нельзя: хотя иммунитет от прививки слабее, но риск тяжелых последствий у заболевших намного выше.

«Никто не может утверждать, что он здоровый и молодой, а значит, не боится переболеть. Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более «спокойный» вариант. Нужно, чтобы люди не думали, что переболеть –лучшая альтернатива», – подчеркивают ученые.

Кроме того Баранова отметила, что однозначно интерпретировать данные израильского исследования сложно. В числе вакцинированных много людей из групп риска, например, хронических больных и пожилых людей, у которых изначально иммунитет ниже. После прививки у них будет меньше антител, чем у вакцинированного молодого и здорового человека. Это может исказить данные при сравнении иммунитета у групп привитых и переболевших.