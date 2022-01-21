Казахстанцы все чаще предпочитают безналичный расчет

Во время «январских событий» и сопутствовавшего им отключения интернета по стране казахстанцы, привыкшие к «безналу», оказались в затруднительном положении.

Через некоторое время банки восстановили работу своих приложений.

По данным исследования Ranking.kz, за январь-ноябрь 2021 года объем безналичных платежей достиг 64,3 трлн тг — в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Доля безналичных платежей от общего оборота по платежным картам за год выросла с 66,7% до 77,6%. Для сравнения: объем обналиченных за январь-ноябрь 2021 года средств составил 18,6 трлн тг – лишь на 24% больше, чем годом ранее, – отмечают аналитики.

Значительный объем безналичных платежей пришелся на интернет и мобильный телефон: 53,5 трлн тг — в 2,2 раза больше, чем в 2020 году.

В POS-терминалах обналичили 10,7 трлн тг, рост – почти в два раза. На прочую среду проведения операций пришлось лишь 111,2 млрд тг – на 14% меньше, чем годом ранее, – говорится в сообщении.

Сразу 6 из 10 тг «безнала» пришлись лишь на три мегаполиса РК. При этом только на долю Алматы пришлось 43,3%, или 27,8 трлн тг.

Следом идут Нур-Султан (7,7 трлн тг) и Шымкент (4,4 трлн тг).