12:31 21.01.2022
В Нур-Султане задержан подозреваемый в поджоге здания филиала Nur Otan
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Мужчина подозревается в поджоге здания филиала партии Nur Otan в поселке Толе би Шуского района Жамбылской области, передает Zakon.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции на территории столицы установлен и задержан 35-летний житель Жамбылской области, подозреваемый в участии в массовых беспорядках.
Скрываясь от уголовного преследования, мужчина 9 января прибыл в столицу и проживал в арендованной квартире. На момент задержания он находился в розыске. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Отмечается, что 14 января текущего года Шуским отделом полиции ДП Жамбылской области подозреваемый был объявлен в розыск.
Проводится досудебное расследование. В настоящее время подозреваемый взят под стражу, в дальнейшем будет передан инициаторам розыска. Пресс-служба ДП Нур-Султана