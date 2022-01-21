В Нур-Султане задержан подозреваемый в поджоге здания филиала Nur Otan

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции на территории столицы установлен и задержан 35-летний житель Жамбылской области, подозреваемый в участии в массовых беспорядках.

Скрываясь от уголовного преследования, мужчина 9 января прибыл в столицу и проживал в арендованной квартире. На момент задержания он находился в розыске. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Отмечается, что 14 января текущего года Шуским отделом полиции ДП Жамбылской области подозреваемый был объявлен в розыск.