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12:31 21.01.2022

В Нур-Султане задержан подозреваемый в поджоге здания филиала Nur Otan

арестован Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Мужчина подозревается в поджоге здания филиала партии Nur Otan в поселке Толе би Шуского района Жамбылской области, передает Zakon.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции на территории столицы установлен и задержан 35-летний житель Жамбылской области, подозреваемый в участии в массовых беспорядках.

Скрываясь от уголовного преследования, мужчина 9 января прибыл в столицу и проживал в арендованной квартире. На момент задержания он находился в розыске. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Отмечается, что 14 января текущего года Шуским отделом полиции ДП Жамбылской области подозреваемый был объявлен в розыск.

Проводится досудебное расследование. В настоящее время подозреваемый взят под стражу, в дальнейшем будет передан инициаторам розыска. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Оксана Житникова
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