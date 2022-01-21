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Законодательство РК
12:31 21.01.2022

Новые подходы утверждения предельных цен разработали в Казахстане

регулирование цен Фото: Zakon.kz
Предельные цены на основные продукты питания будут вводиться при превышении пороговых значений. Об этом сообщил председатель Комитета торговли МТИ РК Ержан Казанбаев, передает Zakon.kz.

Он также рассказал, в каких случаях вводятся предельные цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

По словам председателя Комитета, понятия «пороговые цены», как и «предельные цены», – не новые понятия, они всегда определись местными исполнительными органами. Предельные цены утверждались в декабре во всех регионах страны.

В 2021 году в декабре акиматы также определили у себя показатели пороговых цен на нынешний год по действовавшей на тот момент Методике расчета.

В ней расчет пороговых значений учитывал среднеарифметический индекс цен за последние три года, что означало включение дополнительной (непродовольственной) инфляции в пороговые значения.

В свою очередь предельные цены включались после превышения рыночных цен над пороговыми значениями более чем на 15%. В итоге на деле получалось, что предельные цены вводились после повышения индекса цен почти на 40%.

Такой подход не позволял принимать оперативные меры по сдерживанию цен.

По словам Казанбаева, в связи с чем разработаны новые подходы утверждения пороговых и предельных цен.

Если мы увидим, что цены достигают порогового уровня, то у нас есть возможность оперативно применить инструменты по сдерживанию роста цен: это и интервенции из стабфондов, и увеличение оборотной схемы, и, не исключено, установление предельных цен.Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев
Лариса Черненко
МТИ РК Казахстан
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