Новые подходы утверждения предельных цен разработали в Казахстане

Он также рассказал, в каких случаях вводятся предельные цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

По словам председателя Комитета, понятия «пороговые цены», как и «предельные цены», – не новые понятия, они всегда определись местными исполнительными органами. Предельные цены утверждались в декабре во всех регионах страны.

В 2021 году в декабре акиматы также определили у себя показатели пороговых цен на нынешний год по действовавшей на тот момент Методике расчета.

В ней расчет пороговых значений учитывал среднеарифметический индекс цен за последние три года, что означало включение дополнительной (непродовольственной) инфляции в пороговые значения.

В свою очередь предельные цены включались после превышения рыночных цен над пороговыми значениями более чем на 15%. В итоге на деле получалось, что предельные цены вводились после повышения индекса цен почти на 40%.

Такой подход не позволял принимать оперативные меры по сдерживанию цен.

По словам Казанбаева, в связи с чем разработаны новые подходы утверждения пороговых и предельных цен.