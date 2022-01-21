Токаев: Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня

Глава государства отметил, что произошедшие трагические события в январе обнажили проблемы, копившиеся годами. И сегодня стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада.

Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана. Страна изменилась, изменилось и отношение наших граждан к власти, экономической системе и к жизни в целом. Как я заявил 11 января в Парламенте, разрыв между богатыми и бедными попросту достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, предпринимателям это явление действительно хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По его словам, сейчас ведется следствие, его результаты будут известны всей мировой общественности.