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12:46 21.01.2022

Данилина впервые в карьере прошла два раунда AusOpen

Теннис AusOpen Второй круг Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в тандеме с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя сумели выиграть матч второго круга на Открытом чемпионате Австралии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-бразильской паре противостояли опытные чешки – Тереза Мартинцова и Маркета Вондроушова. Первый сет Анна и Беатрис проиграли – 4:6, но затем сумели переломить ход игры в свою пользу. Вторая партия осталась за ними – 6:3, а в заключительной части встречи Данилина и Майя заставили немного понервничать своих фанатов.

Лидируя в счете 4:0, казахстанско-бразильский дуэт немного расслабился, чем воспользовались представители Чехии, взяв два гейма. Но Анна и Беатрис быстро пришли в себя и довели матч до победы – 6:2.

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Куандык Шынасилов
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