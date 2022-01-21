Данилина впервые в карьере прошла два раунда AusOpen

Казахстанско-бразильской паре противостояли опытные чешки – Тереза Мартинцова и Маркета Вондроушова. Первый сет Анна и Беатрис проиграли – 4:6, но затем сумели переломить ход игры в свою пользу. Вторая партия осталась за ними – 6:3, а в заключительной части встречи Данилина и Майя заставили немного понервничать своих фанатов.

Лидируя в счете 4:0, казахстанско-бразильский дуэт немного расслабился, чем воспользовались представители Чехии, взяв два гейма. Но Анна и Беатрис быстро пришли в себя и довели матч до победы – 6:2.

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