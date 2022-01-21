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Законодательство РК
12:48 21.01.2022

Продолжительность школьных каникул в 2022 году утвердили в Казахстане

периоды и продолжительность каникул Фото: Zakon.kz
Министр образования РК приказом от 13 января 2022 года утвердил начало, продолжительность и каникулярные периоды 2021 – 2022 учебного года в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Определены следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021 – 2022 учебного года в школах, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:

  • начало 2021 – 2022 учебного года – 1 сентября 2021 года;

  • продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели;

каникулярные периоды в течение учебного года:

  • в 1–11 (12) классах: осенние – 7 дней (с 1 по 7 ноября 2021 года включительно), зимние – 18 дней (с 30 декабря 2021 года по 16 января 2022 года включительно), весенние – 12 дней (с 19 по 30 марта 2022 года включительно);

  • в 1 классах: дополнительные каникулы – 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).

Приказ вводится в действие с 31 января 2022 года.

Лариса Черненко
МОН РК Казахстан
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