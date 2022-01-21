12:48 21.01.2022
Продолжительность школьных каникул в 2022 году утвердили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр образования РК приказом от 13 января 2022 года утвердил начало, продолжительность и каникулярные периоды 2021 – 2022 учебного года в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.
Определены следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021 – 2022 учебного года в школах, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:
начало 2021 – 2022 учебного года – 1 сентября 2021 года;
продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели;
каникулярные периоды в течение учебного года:
в 1–11 (12) классах: осенние – 7 дней (с 1 по 7 ноября 2021 года включительно), зимние – 18 дней (с 30 декабря 2021 года по 16 января 2022 года включительно), весенние – 12 дней (с 19 по 30 марта 2022 года включительно);
в 1 классах: дополнительные каникулы – 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).
Приказ вводится в действие с 31 января 2022 года.