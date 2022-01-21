Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:00 21.01.2022

Как сейчас работает железнодорожный вокзал «Алматы-2»

пассажиры станция вокзал Фото: Zakon.kz
Несмотря на январские беспорядки, в Казахстане ж/д вокзалы работали в штатном режиме. Сейчас здесь мало что напоминает о тяжелых для страны днях, передает Zakon.kz.

Атмосфера на железнодорожном вокзале «Алматы-2» ничем не отличается от привычной. Стоит обычный для таких мест гомон, диктор сообщает о прибытии поездов, люди снуют с чемоданами, встречают и провожают близких, покупают билеты в кассе.

станция Вокзал Алматы 2

Фото: Zakon.kz

пассажиры станция

Фото: Zakon.kz

Алматинская железная дорога, пожалуй, единственный путь сообщения с внешним миром, с честью выдержавший январские вызовы от начала и до конца.

В момент максимального накала ситуации, когда город оказался зажат в плотные тиски блокпостов, а аэропорт приостановил работу, только поезда продолжали отвечать чаяниям пассажиров. Причем — в усиленном режиме.

пассажиры билеты

Фото: Zakon.kz

пассажиры станция

Фото: Zakon.kz

К 8 января для всех желающих выехать за пределы Алматы было организовано 16 дополнительных поездов, для обеспечения перевозок сотрудники вокзала работали днями и ночами.

станция пассажиры

Фото: Zakon.kz

пассажиры вокзал станция

Фото: Zakon.kz

В целом по Казахстану из-за действий митингующих железнодорожное сообщение было остановлено лишь на станциях Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул.

Железнодорожные перевозки были полностью восстановлены уже 7 января.

Ирина Мишура
Беспорядки-2022 Алматинская область Алматы
Ученые заявили, что «Спутник V» в два раза эффективнее Pfizer против «Омикрона»
20.01.2022
Вся правда о «Назарбаев Фонде» – Аслан Саринжипов
21.01.2022
Новый антирекорд – в Казахстане растет число заболевших COVID-19 за сутки
21.01.2022
Продолжительность школьных каникул в 2022 году утвердили в Казахстане
21.01.2022
Любителя дорогого парфюма задержали столичные полицейские
20.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости