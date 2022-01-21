Как сейчас работает железнодорожный вокзал «Алматы-2»

Атмосфера на железнодорожном вокзале «Алматы-2» ничем не отличается от привычной. Стоит обычный для таких мест гомон, диктор сообщает о прибытии поездов, люди снуют с чемоданами, встречают и провожают близких, покупают билеты в кассе.

Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Алматинская железная дорога, пожалуй, единственный путь сообщения с внешним миром, с честью выдержавший январские вызовы от начала и до конца. В момент максимального накала ситуации, когда город оказался зажат в плотные тиски блокпостов, а аэропорт приостановил работу, только поезда продолжали отвечать чаяниям пассажиров. Причем — в усиленном режиме.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К 8 января для всех желающих выехать за пределы Алматы было организовано 16 дополнительных поездов, для обеспечения перевозок сотрудники вокзала работали днями и ночами.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В целом по Казахстану из-за действий митингующих железнодорожное сообщение было остановлено лишь на станциях Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул.

Железнодорожные перевозки были полностью восстановлены уже 7 января.