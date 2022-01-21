Ситуацию нужно срочно менять – Токаев про разницу в доходах казахстанцев

В нашей стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства населения уменьшаются или стагнируют. Это серьезная угроза безопасности нашего государства. Это может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества. Первые признаки такого кризиса уже вышли на поверхность. Естественно, так продолжаться не может. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По его словам, формирование предпринимательского класса было в фокусе госполитики - бизнесу предоставлялись налоговые льготы, преференции, финансовые и нефинансовые меры поддержки. Экономическая модель работала, исходя из убеждения – дайте бизнесу развиться, а он сам создаст рабочие места и доходы населения. Во многом это сработало, но государство не получило ожидаемого результата в полном объеме.

И что мы видим? В структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыль бизнеса – это 61,5%. Доля налогов всего 7,3%, а на заработные платы казахстанцев приходится менее трети – 31 с небольшим процента. Это крайне мало. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Глава государства привел в пример Россию, где, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7% – то есть в 1,5 раза больше.