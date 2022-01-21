13:02 21.01.2022
Ситуацию нужно срочно менять – Токаев про разницу в доходах казахстанцев
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что доходы большинства населения уменьшаются и не превышают 50 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
В нашей стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства населения уменьшаются или стагнируют. Это серьезная угроза безопасности нашего государства. Это может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества. Первые признаки такого кризиса уже вышли на поверхность. Естественно, так продолжаться не может.Президент РК Касым-Жомарт Токаев
По его словам, формирование предпринимательского класса было в фокусе госполитики - бизнесу предоставлялись налоговые льготы, преференции, финансовые и нефинансовые меры поддержки. Экономическая модель работала, исходя из убеждения – дайте бизнесу развиться, а он сам создаст рабочие места и доходы населения. Во многом это сработало, но государство не получило ожидаемого результата в полном объеме.
И что мы видим? В структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыль бизнеса – это 61,5%. Доля налогов всего 7,3%, а на заработные платы казахстанцев приходится менее трети – 31 с небольшим процента. Это крайне мало. Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Глава государства привел в пример Россию, где, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7% – то есть в 1,5 раза больше.
Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливого распределения национального дохода. Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тыс. тенге – это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги, разумеется, прожить практически невозможно. Такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию нужно срочно менять, и это во многом зависит от вас, уважаемые предприниматели.Президент РК Касым-Жомарт Токаев