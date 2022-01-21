Президент Казахстана: Я хочу переформатировать образование в нашей стране

Вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, почему бы крупному бизнесу не взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать их лаборатории и мастерские? Я знаю, что отдельные корпорации работают в данном направлении, но следует поставить это дело на поток. Я в целом хочу переформатировать образование в нашей стране. Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, сейчас нужно поставить образование на технические рельсы.

Программу «Болашак» мы переориентируем. Мы будем направлять наших молодых людей. На учебу, в том числе и в Россию, а может быть, и в первую очередь в Россию, в известные технические вузы. Недавно я поставил вопрос по открытию филиалов ведущих университетов мира именно по техническим специальностям. Казахи, молодые казахи должны быть технарями. Это мое глубокое убеждение. Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что правительству следует детально проработать все эти вопросы.