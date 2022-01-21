13:47 21.01.2022
Президент Казахстана: Я хочу переформатировать образование в нашей стране
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Социальная ответственность бизнеса должна стать системной политикой, а не мерой из-под палки. Об этом на встрече с руководителями крупных бизнес-сообществ заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, почему бы крупному бизнесу не взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать их лаборатории и мастерские? Я знаю, что отдельные корпорации работают в данном направлении, но следует поставить это дело на поток. Я в целом хочу переформатировать образование в нашей стране. Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров. Президент РК Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, сейчас нужно поставить образование на технические рельсы.
Программу «Болашак» мы переориентируем. Мы будем направлять наших молодых людей. На учебу, в том числе и в Россию, а может быть, и в первую очередь в Россию, в известные технические вузы. Недавно я поставил вопрос по открытию филиалов ведущих университетов мира именно по техническим специальностям. Казахи, молодые казахи должны быть технарями. Это мое глубокое убеждение.Касым-Жомарт Токаев
Он добавил, что правительству следует детально проработать все эти вопросы.
Если каждая финансово-промышленная группа поставит современный завод, обучит по тысяче-другой простых ребят из аулов, пригородов, крупных городов, даст им возможность честно зарабатывать – это уже серьезная социальная гарантия стабильности. В этом должна заключаться одна из ответственностей бизнеса. У вас для этого есть все: капитал, опыт, команда управленцев, четкое видение рынка. Рассчитываем и на то, что ваша социальная ответственность должна стать естественной потребностью, не мерой из-под палки или милостью Божьей, а системной политикой.Президент РК Касым-Жомарт Токаев