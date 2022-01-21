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Законодательство РК
13:37 21.01.2022

Надо сделать так, чтобы честно платить налоги стало выгодно и просто – Токаев

Токаев на встрече с бизнессом Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнес- сообществом поручил правительству выработать новую налоговую политику без подводных камней и отраслевого фаворитизма, передает корреспондент Zakon.kz.
Нужна новая налоговая политика. Политика без подводных камней и отраслевого фаворитизма, «прозрачная» и понятная как бизнесу, так и правительству. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что правительству предстоит выработать ряд непростых решений, которые нужно будет обсудить в обязательном порядке с предпринимательским сообществом.

Надо сделать так, чтобы честно платить налоги стало выгодно и просто. Бизнесу, особенно крупному бизнесу, нужно проявлять нетерпимость к «непрозрачным» и «мутным» партнерам. Президент Казахстана

Глава государства подчеркнул, что в свою очередь с государства никто не снимает ответственность за сокращение доли теневой экономики, так как это огромный ресурс доходов бюджета. 

В то же время важно поддержать добросовестных налогоплательщиков, оградить их от нечестной конкуренции. Работу следует начать с чистой таможенной границы. Поручения я дал, жду конкретных и оперативных результатов. Касым-Жомарт Токаев
Айша Тулеубекова
Токаев Касым-Жомарт
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