Надо сделать так, чтобы честно платить налоги стало выгодно и просто – Токаев

Нужна новая налоговая политика. Политика без подводных камней и отраслевого фаворитизма, «прозрачная» и понятная как бизнесу, так и правительству. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что правительству предстоит выработать ряд непростых решений, которые нужно будет обсудить в обязательном порядке с предпринимательским сообществом.

Надо сделать так, чтобы честно платить налоги стало выгодно и просто. Бизнесу, особенно крупному бизнесу, нужно проявлять нетерпимость к «непрозрачным» и «мутным» партнерам. Президент Казахстана

Глава государства подчеркнул, что в свою очередь с государства никто не снимает ответственность за сокращение доли теневой экономики, так как это огромный ресурс доходов бюджета.