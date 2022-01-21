13:57 21.01.2022
«Самрук-Казына» дали месяц для реформы госзакупок
Фото: пресс-служба АО «ФНБ «Самрук-Казына»
Особое внимание следует обратить на закупки фонда «Самрук-Казына» и срочно разобраться, сказал на встрече с бизнес-сообществом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Реформирование закупок. Государственные закупки – это огромный экономический ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим у нас большие проблемы, это вам хорошо известно. Все еще велика доля закупок неконкурентным способом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По его словам, упор исключительно на ценовой параметр отодвигает на второй план качество закупаемых товаров и услуг, зачастую лишая казахстанских поставщиков шанса начать производство.
Глава государства добавил, что нет жесткого фильтра для компаний однодневок, выдающих импортную продукцию за казахстанскую, поэтому эти проблемы требуется срочно решить.
Особое внимание следует обратить на закупки фонда «Самрук-Казына». Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены. С этими фактами необходимо срочно разобраться. Уже дальше некуда. Срочно надо разобраться, даю месяц. Причем в последний раз. Не будет решения, последуют жесткие решения. Президент Казахстана
Глава государства отметил, что нужны предметные предложения бизнеса, чтобы решить проблему закупок, найти оптимальный баланс между качеством и ценой.
Я надеюсь, все убедились, что формула: «Платон мне друг, но истина дороже» – для меня имеет ключевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня гораздо выше добрых личных взаимоотношений с кем-либо. Если нужно для государства, я готов, уже принял очень трудные решения. Такие решения я буду принимать в будущем без всяких сомнений. Нужны предметные предложения бизнеса, чтобы решить проблему закупок, найти оптимальный баланс между качеством и ценой, необходимостью поддержать бизнес и требованиями производительности. Касым-Жомарт Токаев