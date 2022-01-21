«Самрук-Казына» дали месяц для реформы госзакупок

Реформирование закупок. Государственные закупки – это огромный экономический ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим у нас большие проблемы, это вам хорошо известно. Все еще велика доля закупок неконкурентным способом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, упор исключительно на ценовой параметр отодвигает на второй план качество закупаемых товаров и услуг, зачастую лишая казахстанских поставщиков шанса начать производство.

Глава государства добавил, что нет жесткого фильтра для компаний однодневок, выдающих импортную продукцию за казахстанскую, поэтому эти проблемы требуется срочно решить.

Особое внимание следует обратить на закупки фонда «Самрук-Казына». Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены. С этими фактами необходимо срочно разобраться. Уже дальше некуда. Срочно надо разобраться, даю месяц. Причем в последний раз. Не будет решения, последуют жесткие решения. Президент Казахстана

Глава государства отметил, что нужны предметные предложения бизнеса, чтобы решить проблему закупок, найти оптимальный баланс между качеством и ценой.