13:50 21.01.2022
Туман и гололед – погода в Казахстане в выходные
Фото: pxhere
На большей части страны ожидается погода преимущественно без осадков.
По Казахстану ожидается туман, в южных регионах республики – гололед.
Лишь на западе, юго-востоке, а также 24 января в центре и на востоке страны пройдут осадки, усилится ветер. РГП «Казгидромет»
На западе республики ночью -3…-18°С, днем -1…-13°С.
В Мангистауской области днем +2...+7°С.
На севере, северо-западе страны ночью -18…-28°С, днем -10…-20°С.
В центре и на востоке республики ночью -8...-26°С, днем -5…-20°С.
На юге и юго-востоке Казахстана ночью -2...-20°С, днем -5...+5°С.