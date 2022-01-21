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13:50 21.01.2022

Туман и гололед – погода в Казахстане в выходные

кружка, будильник, выходной день Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22-24 января, передает Zakon.kz.

На большей части страны ожидается погода преимущественно без осадков.

По Казахстану ожидается туман, в южных регионах республики – гололед.

Лишь на западе, юго-востоке, а также 24 января в центре и на востоке страны пройдут осадки, усилится ветер. РГП «Казгидромет»

На западе республики ночью -3…-18°С, днем -1…-13°С.

В Мангистауской области днем +2...+7°С.

На севере, северо-западе страны ночью -18…-28°С, днем -10…-20°С.

В центре и на востоке республики ночью -8...-26°С, днем -5…-20°С.

На юге и юго-востоке Казахстана ночью -2...-20°С, днем -5...+5°С.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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