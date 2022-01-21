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14:02 21.01.2022

Президент пообещал защитить бизнес от коррупции и фаворитизма

Бизнес, власть, ответственность Фото: pixabay
Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил казахстанским бизнесменам, что они несут с властью солидарную ответственность за будущее Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Экономическая реформа, о которой идет речь, не преследует цель отнять и распределить. Это было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому ответственному участию в трансформации социально-экономической модели страны. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в ответ на инвестиции в производство создания качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию, а также от вмешательства административного ресурса, коррупции и фаворитизма.

Конкретные меры правительство и бизнес должны вырабатывать вместе. Лейтмотивом этой работы должно стать понимание того, что и бизнес, и власть несут солидарную ответственность за будущее страны, за новый Казахстан. Глава государства
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