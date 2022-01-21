Токаев высказался против расширения квот для иностранных работников

Особо хочу остановиться на следующем вопросе. Считаю неправильным, когда отдельные бизнесмены продвигают идею расширения квот для иностранных работников. Касым-Жомарт Токаев

Президент уточнил, что речь может идти о незначительном числе узких профильных специалистов, по которым в стране действительно существует дефицит.