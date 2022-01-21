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14:10 21.01.2022

Токаев высказался против расширения квот для иностранных работников

Работа, рабочие, казахстанцы Фото: Zakon.kz/Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает неправильным, когда отдельные бизнесмены продвигают идею расширения квот для иностранных работников. Об этом глава государства заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает корреспондент Zakon.kz.
Особо хочу остановиться на следующем вопросе. Считаю неправильным, когда отдельные бизнесмены продвигают идею расширения квот для иностранных работников.Касым-Жомарт Токаев

Президент уточнил, что речь может идти о незначительном числе узких профильных специалистов, по которым в стране действительно существует дефицит.

Разговор о необходимости массово завозить рабочих из-за того, что наши казахстанцы якобы требуют более высоких зарплат или не проявляют должного трудолюбия, следует прекратить. В стране есть достаточное количество работящих граждан, особенно – молодежи. Наша общая задача – внедрить психологию и идеологию труда.Касым-Жомарт Токаев
Айша Тулеубекова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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