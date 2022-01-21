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Законодательство РК
14:07 21.01.2022

В Шымкенте задержаны двое мужчин, укравших имущество в аэропорту Алматы

Аэропорт в городе Алматы Фото: Zakon.kz
Транспортными полицейскими задержаны двое мужчин, которые во время массовых беспорядков похитили товары, деньги, оргтехнику касс, магазинов и кафе, расположенных в Международном аэропорту Алматы, передает Zakon.kz.

Как сообщил начальник департамента Онал Бекиев, сотрудниками Департамента полиции на транспорте и его территориальными подразделениями проводится усиленная работа по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 18 января в Шымкенте транспортными полицейскими установлены и задержаны двое мужчин, которые во время массовых беспорядков из аэропорта Алматы вынесли товарно-материальные ценности, денежные средства, продовольственные товары, оргтехнику из билетных касс, аптеки, магазинов и кафе, расположенных в аэропорту. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

При досмотре у задержанных были изъяты вещественные доказательства.

В ведомстве заключили, что начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража», подозреваемые взяты под стражу.

 

Оксана Житникова
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