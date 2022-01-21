Кто не спрятался – я не виноват: Токаев предупредил об ответственности при неуплате налогов

Уплата налогов крупнейшими компаниями – это, как вы понимаете, песня печальная по своей сути. У нас на руках данные специализированных органов, они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

В связи с этим он поручил премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами.