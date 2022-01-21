14:17 21.01.2022
Кто не спрятался – я не виноват: Токаев предупредил об ответственности при неуплате налогов
Фото: Akorda.kz
На встрече с руководителями крупных бизнес-сообществ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о данных от спецорганов, отметив, что крупные компании под разными предлогами уходят от полной уплаты налогов, передает корреспондент Zakon.kz.
Уплата налогов крупнейшими компаниями – это, как вы понимаете, песня печальная по своей сути. У нас на руках данные специализированных органов, они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев
В связи с этим он поручил премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами.
В противном случае – жесткие меры, и тогда, как говорится в детской присказке: «Кто не спрятался, я не виноват».Глава государства