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Законодательство РК
14:17 21.01.2022

Кто не спрятался – я не виноват: Токаев предупредил об ответственности при неуплате налогов

Казахстан, крупный бизнес, налоги, неуплата, ответственность Фото: Akorda.kz
На встрече с руководителями крупных бизнес-сообществ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о данных от спецорганов, отметив, что крупные компании под разными предлогами уходят от полной уплаты налогов, передает корреспондент Zakon.kz.
Уплата налогов крупнейшими компаниями – это, как вы понимаете, песня печальная по своей сути. У нас на руках данные специализированных органов, они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

В связи с этим он поручил премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами.

В противном случае – жесткие меры, и тогда, как говорится в детской присказке: «Кто не спрятался, я не виноват».Глава государства
Оксана Скибан
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