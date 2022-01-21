В Казахстане в период нереста рыбы ограничат передвижение судов
В нерестовый период устанавливаются следующие ограничения к эксплуатации судов:
скорость вращения гребного винта судов – не более 1000 об/мин;
мощность моторов подвесных и стационарных двигателей судов для физических и юридических лиц на правах личной собственности – не более 20 лошадиных сил;
для субъектов рыбного хозяйства, осуществляющих промысловое рыболовство в Жайык-Каспийском бассейне, – не более 40 л.с.;
для егерских служб субъектов рыбного хозяйства, осуществляющих охрану на закрепленных рыбохозяйственных водоемах или участках, - не более 100 л.с.;
для осуществления научно-исследовательских работ подвесные моторы не более 55 л.с, стационарные моторы – не более 150 л.с.;
для выставления и обслуживания навигационных знаков на судоходных водных путях, осуществления физическими и юридическими лицами, судами со стационарными двигателями регулярных грузопассажирских перевозок (паромы) в Ертисском бассейне, осуществления юридическими лицами пассажирских рейсовых и туристических маршрутов на участке 23 км ниже по течению от Усть-Каменогорской ГЭС плоскодонными судами класса «Р», за исключением маломерных судов со стационарными водометными движителями, уполномоченных государственных органов в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, транспортного контроля, подразделений природоохранной полиции департаментов полиции – без ограничения.
Приказ вводится в действие с 30 января 2022 года.