В Казахстане в период нереста рыбы ограничат передвижение судов

В нерестовый период устанавливаются следующие ограничения к эксплуатации судов:

скорость вращения гребного винта судов – не более 1000 об/мин;

мощность моторов подвесных и стационарных двигателей судов для физических и юридических лиц на правах личной собственности – не более 20 лошадиных сил;

для субъектов рыбного хозяйства, осуществляющих промысловое рыболовство в Жайык-Каспийском бассейне, – не более 40 л.с.;

для егерских служб субъектов рыбного хозяйства, осуществляющих охрану на закрепленных рыбохозяйственных водоемах или участках, - не более 100 л.с.;

для осуществления научно-исследовательских работ подвесные моторы не более 55 л.с, стационарные моторы – не более 150 л.с.;