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Законодательство РК
14:17 21.01.2022

В Казахстане в период нереста рыбы ограничат передвижение судов

ограничения для судов в период нереста Фото: pixabay
Министр экологии, геологии и природных ресурсов приказом от 13 января 2022 года внес изменения в Правила движения водного транспорта в запретный для рыболовства нерестовый период, сообщает Zakon.kz.

В нерестовый период устанавливаются следующие ограничения к эксплуатации судов:

  1. скорость вращения гребного винта судов – не более 1000 об/мин;

  2. мощность моторов подвесных и стационарных двигателей судов для физических и юридических лиц на правах личной собственности – не более 20 лошадиных сил;

  3. для субъектов рыбного хозяйства, осуществляющих промысловое рыболовство в Жайык-Каспийском бассейне, – не более 40 л.с.;

  4. для егерских служб субъектов рыбного хозяйства, осуществляющих охрану на закрепленных рыбохозяйственных водоемах или участках, - не более 100 л.с.;

  5. для осуществления научно-исследовательских работ подвесные моторы не более 55 л.с, стационарные моторы – не более 150 л.с.;

  6. для выставления и обслуживания навигационных знаков на судоходных водных путях, осуществления физическими и юридическими лицами, судами со стационарными двигателями регулярных грузопассажирских перевозок (паромы) в Ертисском бассейне, осуществления юридическими лицами пассажирских рейсовых и туристических маршрутов на участке 23 км ниже по течению от Усть-Каменогорской ГЭС плоскодонными судами класса «Р», за исключением маломерных судов со стационарными водометными движителями, уполномоченных государственных органов в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, транспортного контроля, подразделений природоохранной полиции департаментов полиции – без ограничения.

Приказ вводится в действие с 30 января 2022 года.

Лариса Черненко
МЭГПР РК Казахстан
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