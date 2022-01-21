Топ-5 самых востребованных в 2021 году книг в Казахстане

Чтение книг было и остается одним из самых популярных видов досуга. Скоротать часок-другой за интересной книгой — отличный способ провести время с пользой. С каждым годом рейтинг самых читаемых книг меняется в зависимости от интересов большинства, выпусков новых произведений и даже от сенсационных событий.

Представляем вашему вниманию Топ-5 книг, пользовавшихся в 2021 году популярностью в Казахстане. Рейтинг основан на данных по продажам в книжных магазинах страны.

1. Ильяс Есенберлин «Кочевники». Роман-хроника, повествующий об исторических событиях XV–XIX веков на территории Казахстана.

2. Ли Бардуго «Шестерка воронов». События романа американской писательницы, опубликованного в жанре фэнтези, разворачиваются в авторской вселенной Гришаверс. Повествование ведется от лица шестерых персонажей, задумавших совершить грандиозное похищение.

3. Джен Синсеро «НИ ЗЯ». Мотивационная книга от автора мировых бестселлеров «НИ СЫ» и «НЕ НОЙ». В ней можно найти действенные советы о том, как избавиться от вредных привычек.

4. Диана Уинн Джонс «Ходячий замок». Фэнтезийное произведение британской писательницы, впервые опубликованное в 1986 году. Но пика популярности эта книга достигла в 2004-м, когда по ней был выпущен анимационный фильм, режиссером которого стал Хаяо Миядзаки.

5. Фрэнк Герберт«Дюна». Один из самых известных научно-фантастических романов XX века. Книга, которая принесла известность своему автору и была удостоена премий «Хьюго» и «Небула». Интерес к ней был подстегнут масштабным кинематографическим полотном от режиссера Дени Вильнёва, представившего в минувшем году свою экранизацию «Дюны».