Sulpak подсчитал ущерб от январских беспорядков

Наша компания, как и все казахстанцы, потрясены трагическими январскими событиями и обеспокоены сложившейся непростой ситуацией в стране. По данным НПП «Атамекен» (на 11 января 2022 года), более 1500 субъектов бизнеса пострадало в результате беспорядков и протестов, имевших место в начале января 2022 года, – отмечено в обращении компании.

Стоит отметить, что государство уже пообещало поддержку пострадавшим субъектам МСБ и возмещение понесенного ими ущерба.

Вместе с тем объектами, где зафиксированы самые крупные убытки, остаются сетевые магазины (крупный бизнес).

Так, в ходе беспорядков нападению подверглись 14 магазинов торговой сети Sulpak, приблизительная сумма ущерба от хищения и боя товара – более трех млрд тенге.

Из приведенных фактов очевидно, что крупный бизнес пострадал существенно и также нуждается в мерах поддержки и возмещении своих потерь. Необходимо отметить, что торговые сети обеспечивают колоссальную долю налоговых поступлений в бюджет страны, а также трудоустройство тысячам казахстанцев, которые не могут сейчас остаться без внимания государства, – говорится в заявлении.

В торговой сети Sulpak работает более 7000 сотрудников. В прошлом году компания перечислила в бюджет страны около 22 млрд тенге налоговых платежей.

Стоит отметить, что сумма на возмещение ущерба крупного бизнеса заметно меньше сумм ежегодных налоговых выплат, осуществляемых крупным предпринимательством, но при этом своевременная государственная поддержка может обеспечить стабильность дальнейших налоговых отчислений крупным бизнесом в бюджет страны.

В сообщении отмечено, что неоказание сейчас государственной помощи крупному бизнесу может привести к неблагоприятным последствиям не только для бизнеса, но и для работников, которых бизнес вынужден будет сокращать, что приведет к росту безработицы и социальной напряженности.

В связи с изложенными обстоятельствами обращаемся к правительству с просьбой о принятии мер государственной помощи в части возмещения ущерба субъектам крупного предпринимательства, т.е. оказать государственную помощь бизнесу, пострадавшему в результате январских событий, независимо от категории субъекта предпринимательства (без исключения субъектов крупного предпринимательства), – заключили в Sulpak.