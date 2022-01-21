Исключить использование правоохранителей в спорах бизнеса поручил президент
Снижение административных барьеров. Работа в этом направлении уже проводится. Вместе с тем факты нарушения прав предпринимателей все еще имеются. Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тысячи жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1 тыс. жалоб.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По его словам, предприниматели больше всего жаловались на сотрудников полиции, службу экономических расследований, антикоррупционную службу и службу национальной безопасности.
Токаев добавил, что в основном обжаловались обыски и выемки, необоснованное начало досудебных расследований, установление ограничений на пользование имуществом.
Президент отметил, что Генеральной прокуратуре следует установить причины и условия, способствующие таким нарушениям.
Следует принять меры и дать оценку действиям виновных лиц, допустивших нарушения. Следует принять меры по исключению случаев использования правоохранителей в спорах коммерческих субъектов. При выявлении таких случаев необходимо принимать самые жесткие меры.Касым-Жомарт Токаев
Он напомнил, что в своем первом Послании уже говорил, что воспрепятствование законному предпринимательству со стороны официальных органов должно расцениваться как преступление против государства, однако по какой-то причине государственные органы дружно запамятовали это указание.
Также глава государства отметил, что необходимо жестко зарегулировать процедуры привлечения частных экспертов и специалистов, не допускать наличия аффилированности таких лиц с органами уголовного преследования, либо со сторонами уголовного процесса.
В случаях же дачи им заведомо ложного заключения следует незамедлительно рассматривать вопрос о привлечении их к ответственности. В целом, по регуляторной политике предстоит полная автоматизация системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса, исключив человеческий фактор при назначении проверок бизнеса. Системными мерами для снижения административного прессинга должна стать инициированная мной реформа регулирования с чистого листа. Приходится констатировать, что ее реализация начала пробуксовывать.Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, работа в этом направлении тормозится из-за интриг между государственными органами. Он поручил премьеру в срочном порядке заняться этим вопросом.
Опять из-за соблюдения отдельных ведомственных интересов начались взаимные уступки. В результате имеется риск, что «гора родит мышь». Этого допускать нельзя. В будущем определяющую роль будет играть или, во всяком случае, должна играть роль тотальная цифровизация данных функций. Здесь работа тормозится интригами между государственными органами. Каждый стремится эксклюзивно владеть какими-то данными. В итоге каждый госорган обладает своим ведомственным досье и его данные разнятся с информацией смежных баз данных других ведомств. Премьер-министру нужно в срочном порядке заняться этим вопросом. В конце концов развести драчунов по углам ринга и построить единую систему. Нужен законодательный запрет на требования и самостоятельный сбор госорганами информации, которая уже имеется у других государственных органов.Касым-Жомарт Токаев