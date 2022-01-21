Исключить использование правоохранителей в спорах бизнеса поручил президент

Снижение административных барьеров. Работа в этом направлении уже проводится. Вместе с тем факты нарушения прав предпринимателей все еще имеются. Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тысячи жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1 тыс. жалоб. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, предприниматели больше всего жаловались на сотрудников полиции, службу экономических расследований, антикоррупционную службу и службу национальной безопасности.

Токаев добавил, что в основном обжаловались обыски и выемки, необоснованное начало досудебных расследований, установление ограничений на пользование имуществом.

Президент отметил, что Генеральной прокуратуре следует установить причины и условия, способствующие таким нарушениям.

Следует принять меры и дать оценку действиям виновных лиц, допустивших нарушения. Следует принять меры по исключению случаев использования правоохранителей в спорах коммерческих субъектов. При выявлении таких случаев необходимо принимать самые жесткие меры. Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что в своем первом Послании уже говорил, что воспрепятствование законному предпринимательству со стороны официальных органов должно расцениваться как преступление против государства, однако по какой-то причине государственные органы дружно запамятовали это указание.

Также глава государства отметил, что необходимо жестко зарегулировать процедуры привлечения частных экспертов и специалистов, не допускать наличия аффилированности таких лиц с органами уголовного преследования, либо со сторонами уголовного процесса.

В случаях же дачи им заведомо ложного заключения следует незамедлительно рассматривать вопрос о привлечении их к ответственности. В целом, по регуляторной политике предстоит полная автоматизация системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса, исключив человеческий фактор при назначении проверок бизнеса. Системными мерами для снижения административного прессинга должна стать инициированная мной реформа регулирования с чистого листа. Приходится констатировать, что ее реализация начала пробуксовывать. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, работа в этом направлении тормозится из-за интриг между государственными органами. Он поручил премьеру в срочном порядке заняться этим вопросом.