14:57 21.01.2022
На Олимпиаде-2022 спортсменов будут наказывать за акции протеста
Фото: Instagram/beijing2022
Власти Китая сделали предупреждение атлетам, которые будут участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине: в случае акции протеста им грозит лишение аккредитации или другие наказания, сообщает Zakon.kz.
Организация зимних Олимпийских игр 2022 года, которые начинаются 4 февраля, является одной из самых политически напряженных за последние годы. США и ряд западных стран объявили о дипломатическом бойкоте Игр, а некоторые лица даже призывали участников будущих соревнований проводить протесты. В преддверии зимних Игр заместитель директора по международным связям оргкомитета Пекина-2022 Ян Шу ответил на вопрос о возможных протестах на Олимпиаде.
Любое поведение спортсмена на Олимпийских играх в Пекине, противоречащее олимпийскому духу или китайским законам, будет подлежать определенному наказанию. Ян Шу
В случае нарушения принятых правил и законов спортсмен может быть лишен аккредитации, а также предусмотрены другие санкции.
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