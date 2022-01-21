На Олимпиаде-2022 спортсменов будут наказывать за акции протеста

Организация зимних Олимпийских игр 2022 года, которые начинаются 4 февраля, является одной из самых политически напряженных за последние годы. США и ряд западных стран объявили о дипломатическом бойкоте Игр, а некоторые лица даже призывали участников будущих соревнований проводить протесты. В преддверии зимних Игр заместитель директора по международным связям оргкомитета Пекина-2022 Ян Шу ответил на вопрос о возможных протестах на Олимпиаде.

Любое поведение спортсмена на Олимпийских играх в Пекине, противоречащее олимпийскому духу или китайским законам, будет подлежать определенному наказанию. Ян Шу

В случае нарушения принятых правил и законов спортсмен может быть лишен аккредитации, а также предусмотрены другие санкции.

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