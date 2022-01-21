В Казахстане появится совет отечественных предпринимателей

Главная задача – положить начало конструктивного диалога государственных органов и бизнеса. Этот диалог должен привести к созданию нового экономического курса. Итогом диалога станет консенсус между властью и бизнесом. Мы строим слышащее государство. Это не громкая фраза, это не фигура речи, это действительно государство, которое должно внимательно прислушиваться к мнению своих граждан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, встреча – это знак того, что бизнес будет услышан и все его конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках.

Токаев добавил, что государство предлагает стать прогрессивным национальным бизнес-классом, который максимально заинтересован в построении сильного и процветающего Казахстана.

Важно помнить, что разница между успешными странами и странами, застрявшими на переходном этапе, – это способность или неспособность национальной буржуазии отойти от потребительского отношения к стране и гражданам. Способность сыграть ключевую роль в трансформационных процессах. По моему глубокому убеждению, в этом и есть настоящий патриотизм со стороны предпринимательского класса. Президент Казахстана

Глава государства отметил, что по каждому из направлений из социально-экономических реформ можно создать проектную группу, куда бизнесу можно будет направить своих представителей участвовать лично.

Он подчеркнул, что в этом вопросе лишняя бюрократия и формализм не нужны, а подготовленные пакеты и предложения должны лечь в основу среднесрочной программы новой экономической политики.