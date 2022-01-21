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Законодательство РК
15:55 21.01.2022

Казахстанка нашла гранату в биотуалете

граната Фото: pixabay
19 января женщина при очистке общественного биотуалета обнаружила предмет, похожий на гранату, передает Zakon.kz.
Найденное спецсредство в действительности оказалась гранатой, используемой правоохранительными службами. ДП Алматинской области

В настоящее время проводится проверка происхождения указанной гранаты в биотуалете общего пользования.

Указанный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 287 ч.3 УК РК.

Анастасия Стативкина
Алматинская область
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